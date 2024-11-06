Dogecoin за сутки вырос на 19%, пенсионный фонд Британии вложил в биткоин $2 млн: нового на рынке

Dogecoin за сутки вырос на 19%

За последние сутки цена мемкоина Dogecoin (DOGE) выросла на 19%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Повышение стоимости актива произошло на фоне новостей о вероятной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Кроме того, дополнительным импульсом для роста Dogecoin стало новое интервью миллиардера Илона Маска на подкасте Джо Рогана, где они обсудили недавнюю шутку о создании Department of Government Efficiency (DOGE) в случае победы Трампа на выборах.

По словам Маска, департамент DOGE мог бы бороться с растущей федеральной бюрократической машиной. Это позволит сэкономить $2 трлн для американского бюджета.

На фоне этого цена на Dogecoin подскочила с отметки в $0,167 до $0,219. К моменту написания новости стоимость актива составляет около $0,20. Большинство других криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост.

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Суточный объем ликвидаций на крипторынке превысил $500 миллионов

За последние 24 часа объем ликвидаций по фьючерсным контрактам на рынке криптоактивов составил $510,99 млн. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass. Это обусловлено скачком биткоина и последующей положительной динамикой на рынке в целом.

Это нашло отражение в структуре ликвидаций. Большая часть потерь приходится именно на короткие позиции. Среди активов уверенно лидирует биткоин, на втором месте — Dogecoin.

Самая большая единичная ликвидация была на криптовалютной бирже Binance в паре BTC/USDT — $74,98 млн.

Пенсионный фонд Великобритании вложил в биткоин $2 миллиона

Неназванный пенсионный фонд Великобритании направил на прямую покупку биткоина вместо BTC-ETF 3% от его AUM в 50 млн. GBP (около $64,9 млн.). Об этом сообщает Corporate Advisor.

Согласно отчету закрытый ключ распределяется между пятью независимыми учреждениями. Это первая подобная инициатива в стране.

Партнер фонда, управляющая фирма Cartwright, назвала ее «смелом шагом, отражающим дальновидность попечителей».

Реализации предшествовали «длительные консультации по ESG, инвестиционному портфелю и безопасности».

Cartwright также запустила схему, которая позволит работодателям выплачивать биткоины непосредственно на кошельке сотрудников. Согласно компании, заинтересованность в ней уже проявили пять организаций.

Пенсионный фонд Мичигана инвестировал в Ethereum-ETF более $11 миллионов

Управление пенсионных услуг штата Мичиган (ORS) инвестировало в общей сложности $11,19 млн в два спотовых Ethereum-ETF. Это следует из заявки по форме 13 °F, поданной организацией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно документу ORS купила акции двух фондов от компании Grayscale Investments в третьем квартале 2024 года. По состоянию на конец сентября портфель организации выглядит так:

460 000 акций Grayscale Ethereum Trust (ETHE) на сумму $10,06 млн;

460 000 акций Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) на сумму $1,12 млн.

По словам главы отдела исследований цифровых активов компании VanEck Мэтью Сигела, это делает OSR пятым по величине владельцем ценных бумаг ETHE и ETH.

До этого организация инвестировала $6,9 млн в акции спотового биткоина-ETF ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Судя по структуре инвестиций, ORS считает фонды на базе Ethereum более перспективными.

Аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас отметил, что это большая победа для Ethereum.

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