Dogecoin за сутки вырос на 19%, пенсионный фонд Британии вложил в биткоин $2 млн: нового на рынке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 ноября 2024, 12:18 Читати українською

Dogecoin за сутки вырос на 19%, пенсионный фонд Британии вложил в биткоин $2 млн: нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Dogecoin за сутки вырос на 19%

За последние сутки цена мемкоина Dogecoin (DOGE) выросла на 19%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Повышение стоимости актива произошло на фоне новостей о вероятной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Кроме того, дополнительным импульсом для роста Dogecoin стало новое интервью миллиардера Илона Маска на подкасте Джо Рогана, где они обсудили недавнюю шутку о создании Department of Government Efficiency (DOGE) в случае победы Трампа на выборах.

По словам Маска, департамент DOGE мог бы бороться с растущей федеральной бюрократической машиной. Это позволит сэкономить $2 трлн для американского бюджета.

На фоне этого цена на Dogecoin подскочила с отметки в $0,167 до $0,219. К моменту написания новости стоимость актива составляет около $0,20. Большинство других криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост.

Читайте также: Курс биткоина отреагировал на предварительные результаты выборов в США, установив новый рекорд

Суточный объем ликвидаций на крипторынке превысил $500 миллионов

За последние 24 часа объем ликвидаций по фьючерсным контрактам на рынке криптоактивов составил $510,99 млн. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass. Это обусловлено скачком биткоина и последующей положительной динамикой на рынке в целом.

Это нашло отражение в структуре ликвидаций. Большая часть потерь приходится именно на короткие позиции. Среди активов уверенно лидирует биткоин, на втором месте — Dogecoin.

Самая большая единичная ликвидация была на криптовалютной бирже Binance в паре BTC/USDT — $74,98 млн.

Пенсионный фонд Великобритании вложил в биткоин $2 миллиона

Неназванный пенсионный фонд Великобритании направил на прямую покупку биткоина вместо BTC-ETF 3% от его AUM в 50 млн. GBP (около $64,9 млн.). Об этом сообщает Corporate Advisor.

Согласно отчету закрытый ключ распределяется между пятью независимыми учреждениями. Это первая подобная инициатива в стране.

Партнер фонда, управляющая фирма Cartwright, назвала ее «смелом шагом, отражающим дальновидность попечителей».

Реализации предшествовали «длительные консультации по ESG, инвестиционному портфелю и безопасности».

Cartwright также запустила схему, которая позволит работодателям выплачивать биткоины непосредственно на кошельке сотрудников. Согласно компании, заинтересованность в ней уже проявили пять организаций.

Пенсионный фонд Мичигана инвестировал в Ethereum-ETF более $11 миллионов

Управление пенсионных услуг штата Мичиган (ORS) инвестировало в общей сложности $11,19 млн в два спотовых Ethereum-ETF. Это следует из заявки по форме 13 °F, поданной организацией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно документу ORS купила акции двух фондов от компании Grayscale Investments в третьем квартале 2024 года. По состоянию на конец сентября портфель организации выглядит так:

  • 460 000 акций Grayscale Ethereum Trust (ETHE) на сумму $10,06 млн;
  • 460 000 акций Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) на сумму $1,12 млн.

По словам главы отдела исследований цифровых активов компании VanEck Мэтью Сигела, это делает OSR пятым по величине владельцем ценных бумаг ETHE и ETH.

До этого организация инвестировала $6,9 млн в акции спотового биткоина-ETF ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Судя по структуре инвестиций, ORS считает фонды на базе Ethereum более перспективными.

Аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас отметил, что это большая победа для Ethereum.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Присоединяйся к конференции «Жить на проценты». Узнай от экспертов, как грамотно инвестировать в недвижимость, фондовый рынок, криптовалюту, землю и другие активы. Получи практические инструменты для создания пассивного дохода. Регистрируйтесь и научитесь эффективно инвестировать!

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами