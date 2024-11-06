Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США

Президент Украины поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. В соцсети Х Владимир Зеленский подчеркнул , что ценит приверженность Трампа к подходу «мир через силу» в глобальных делах.

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Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", — написал президент Украины.

Несмотря на то, что официальных результатов голосования еще нет, сам Трамп объявил себя победителем и начал получать поздравления от президентов других стран. Кроме Зеленского, Трампа поздравил президент Франции Эммануэль Макрон и другие.

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