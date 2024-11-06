Президент Украины поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. В соцсети Х Владимир Зеленский подчеркнул, что ценит приверженность Трампа к подходу «мир через силу» в глобальных делах.
Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США
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Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", — написал президент Украины.
Несмотря на то, что официальных результатов голосования еще нет, сам Трамп объявил себя победителем и начал получать поздравления от президентов других стран. Кроме Зеленского, Трампа поздравил президент Франции Эммануэль Макрон и другие.
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11 липня 2022 рік конгресвумен українського походження Вікторія Спартц заявила, що після відвідин України залишилась «розчарована, дізнавшись, що замість того, аби визнати свою армію та почати загальнонаціональні зусилля для її підтримки, Київ фактично на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику. Крім того, Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО».