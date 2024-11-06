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6 ноября 2024, 10:30 Читати українською

Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США

Президент Украины поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. В соцсети Х Владимир Зеленский подчеркнул, что ценит приверженность Трампа к подходу «мир через силу» в глобальных делах.

Президент Украины поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.

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Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", — написал президент Украины.

Несмотря на то, что официальных результатов голосования еще нет, сам Трамп объявил себя победителем и начал получать поздравления от президентов других стран. Кроме Зеленского, Трампа поздравил президент Франции Эммануэль Макрон и другие.

Читайте также: Трамп побеждает в выборах президента в США

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 ноября 2024, 10:37
#
Какая разница кому, главное чтобы давали
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
6 ноября 2024, 10:48
#
Команді 95 кварталу приготуватись. Трамп переміг, також Сенат і Конгрес республіканці мають більшість.

11 липня 2022 рік конгресвумен українського походження Вікторія Спартц заявила, що після відвідин України залишилась «розчарована, дізнавшись, що замість того, аби визнати свою армію та почати загальнонаціональні зусилля для її підтримки, Київ фактично на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику. Крім того, Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО».
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 ноября 2024, 10:55
#
С точки зрения теории игр, двухпартийная ситема равна однопартийной. выключите телевизор. включите мозги.
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