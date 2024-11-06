Как рынки отреагировали на ход выборов президента США

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 ноября 2024, 8:28 Читати українською

Как рынки отреагировали на ход выборов президента США

Трамп сейчас имеет 230 голосов избирателей, Гаррис — 210. Для победы необходимо набрать 270 голосов избирателей. New York Times оценивает шансы республиканца на победу в 91%.

Трамп сейчас имеет 230 голосов избирателей, Гаррис — 210.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Реакция основных активов

  • Нефть

По состоянию на 06:50 среды январский контракт на нефть марки Brent снижается на 0,9%, до $74,85. При этом еще вчера нефть росла и в моменте превышала $76 за баррель.

  • Золото

Фьючерс на золото падает к закрытию предыдущего торгового дня на 0,27%, до $2742,2 за унцию.

  • Биткоин

Курс биткоина достиг $75 тыс. на бирже Binance.

Читайте: Курс биткоина отреагировал на предварительные результаты выборов в США, установив новый рекорд

  • Фондовый рынок

Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют рост:

  • фьючерс на S&P 500 растет на 1,21%, до 5882,5 пункта;
  • фьючерс на Dow Jones — на 1,3%, до 42 930 пункта;
  • фьючерс на NASDAQ Composite — на 1,18%, до 20 581 пункта.

  • Курс доллара

Курс доллара США (USD) прибавляет по отношению к основным валютам. Спотовый индекс доллара Bloоmberg Dollar Spot Index (BBDXY) растет на 1,45%, до 1272,27 пункта.

Доллар продемонстрировал самый масштабный рост с марта 2020 года, так как первые результаты президентских выборов в США указали на преимущество Дональда Трампа в ключевых штатах, пишет Yahoo Finance.

Дополнительный импульс американской валюте придал резкий рост доходности казначейских облигаций на фоне предположений, что политика республиканца будет поддерживать высокие процентные ставки в США.

Индекс USD в моменте касался максимума 9 июня на 105,19, после чего частично откатился. По состоянию на 07:43 доллар торговался на отметке 104,80, прибавляя внутри дня 1,35%.

Доллар вырос по отношению ко всем основным валютам в ходе азиатской сессии несмотря на то, что финальные результаты голосования еще неизвестны.

Рост валюты происходит на фоне распродажи облигаций, так как трейдеры корректируют свои ожидания относительно политики будущего президента. Трамп обещал снизить налоги и ввести значительные тарифы на импорт, что может усилить инфляционное давление и, вероятно, замедлить темпы снижения процентных ставок ФРС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
asdf2024
asdf2024
6 ноября 2024, 8:51
#
Выйграет Камала так говорили эксперты из телемарафона))))
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
6 ноября 2024, 10:54
#
І «демократичні» засоби масової ДЕЗінформації показували з яким відривом Махакала виграє у всіх 7-ми «хитких» штатах.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами