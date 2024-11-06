Трамп сейчас имеет 230 голосов избирателей, Гаррис — 210. Для победы необходимо набрать 270 голосов избирателей. New York Times оценивает шансы республиканца на победу в 91%.
Как рынки отреагировали на ход выборов президента США
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Реакция основных активов
- Нефть
По состоянию на 06:50 среды январский контракт на нефть марки Brent снижается на 0,9%, до $74,85. При этом еще вчера нефть росла и в моменте превышала $76 за баррель.
- Золото
Фьючерс на золото падает к закрытию предыдущего торгового дня на 0,27%, до $2742,2 за унцию.
- Биткоин
Курс биткоина достиг $75 тыс. на бирже Binance.
Читайте: Курс биткоина отреагировал на предварительные результаты выборов в США, установив новый рекорд
- Фондовый рынок
Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют рост:
- фьючерс на S&P 500 растет на 1,21%, до 5882,5 пункта;
- фьючерс на Dow Jones — на 1,3%, до 42 930 пункта;
- фьючерс на NASDAQ Composite — на 1,18%, до 20 581 пункта.
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Курс доллара США (USD) прибавляет по отношению к основным валютам. Спотовый индекс доллара Bloоmberg Dollar Spot Index (BBDXY) растет на 1,45%, до 1272,27 пункта.
Доллар продемонстрировал самый масштабный рост с марта 2020 года, так как первые результаты президентских выборов в США указали на преимущество Дональда Трампа в ключевых штатах, пишет Yahoo Finance.
Дополнительный импульс американской валюте придал резкий рост доходности казначейских облигаций на фоне предположений, что политика республиканца будет поддерживать высокие процентные ставки в США.
Индекс USD в моменте касался максимума 9 июня на 105,19, после чего частично откатился. По состоянию на 07:43 доллар торговался на отметке 104,80, прибавляя внутри дня 1,35%.
Доллар вырос по отношению ко всем основным валютам в ходе азиатской сессии несмотря на то, что финальные результаты голосования еще неизвестны.
Рост валюты происходит на фоне распродажи облигаций, так как трейдеры корректируют свои ожидания относительно политики будущего президента. Трамп обещал снизить налоги и ввести значительные тарифы на импорт, что может усилить инфляционное давление и, вероятно, замедлить темпы снижения процентных ставок ФРС.
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