Как рынки отреагировали на ход выборов президента США

Трамп сейчас имеет 230 голосов избирателей, Гаррис — 210. Для победы необходимо набрать 270 голосов избирателей. New York Times оценивает шансы республиканца на победу в 91%.

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Реакция основных активов

Нефть

По состоянию на 06:50 среды январский контракт на нефть марки Brent снижается на 0,9%, до $74,85. При этом еще вчера нефть росла и в моменте превышала $76 за баррель.

Золото

Фьючерс на золото падает к закрытию предыдущего торгового дня на 0,27%, до $2742,2 за унцию.

Биткоин

Курс биткоина достиг $75 тыс. на бирже Binance.

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