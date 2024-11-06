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6 ноября 2024, 9:44 Читати українською

Первый месяц аукционов «Земельного банка» принес бюджету почти 35 миллионов гривен

В Украине с начала онлайн-аукционов «Земельного банка» заключено 19 договоров по субаренде государственных сельскохозяйственных земель и уплачено в государственный бюджет 34,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В Украине с начала онлайн-аукционов «Земельного банка» заключено 19 договоров по субаренде государственных сельскохозяйственных земель и уплачено в государственный бюджет 34,7 млн грн.
Фото: depositphotos

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Подробности

«Основным результатом первого месяца торгов „Земельного банка“ оплачены средства на сумму 34,7 миллиона гривен по НДС и 19 заключенных соглашений с победителями из 6 областей. Следовательно, более 1178,35 гектара земель выведено из тени и передано в долгосрочное пользование на 14 лет аграриям, заинтересованным в ее эффективной и бережной обработке», — отметил генеральный директор ООО «Государственный земельный банк» Ярослав Ярославский.

По его словам, большинство участников и победителей торгов именно местные фермерские хозяйства и небольшие аграрные предприятия, которые работают в радиусе 50 км от земель, выставленных на аукционы.

Читайте: В Украине провели первый аукцион по аренде госземли

За месяц онлайн-аукционов в системе Prozorro.Продажи проведено 93 аукциона, на которых было выставлено 4 695 га земель. Финальная сумма победных ставок составляет 139 млн грн в год без НДС.

За это время от фермерских хозяйств и аграрных предприятий поступило 1303 предложения, что свидетельствует о высоком интересе к субаренде государственных земель. В каждых торгах в среднем участвовало 14 участников, а стартовая стоимость субаренды выросла в 8,4 раза, в то же время средняя цена за гектар составила 29,6 тыс. грн в год.

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Где прошло больше всего аукционов

Больше всего аукционов «Земельного банка» состоялось в Винницкой — 24, Кировоградской — 17 и Закарпатской областях — 14. Самая высокая средняя стоимость гектара земли зафиксировано в Винницкой области — 36,9 тыс. грн, тогда как самая низкая стоимость наблюдалась в Закарпатье — 5 176 грн/га.

Самый дорогой лот

Земельный участок в Черкасской области площадью 191 га стал самым дорогим лотом за месяц. За нее соревновался 21 участник, что позволило повысить начальную ставку в 10 раз до 9 млн грн (47 тыс. грн/га)

В то же время, ООО «Государственный земельный банк» отказал в подписании протоколов с победителями по результатам 12 аукционов из-за несоответствия представленных ими пакетов документов требованиям действующего законодательства.

В министерстве добавили, что на 5 ноября «Земельный банк» объявил 252 аукциона в 13 областях страны, где предлагаются участки общей площадью 21 044 га.

Напомним

Площадь земельного участка варьируется от 1 до 4000 га. Каждый земельный участок выставляется на онлайн-аукцион отдельным лотом.

Стартовая цена на аукционе составляет 12% от нормативно-денежной оценки земли.

Победитель получит право аренды сроком до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет для многолетних, уплатив субарендную плату на год вперед.

Онлайн-курсы по инвестициям

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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