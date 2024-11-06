Экс-владельца «Дельта Банка» Николая Лагуна объявили в международный розыск

По ходатайству прокурора бывший владелец ПАО « Дельта Банк » Николай Лагун объявлен в международный розыск после того, как он ни разу не явился на судебные заседания. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Прокуроры Офиса Генерального прокурора в суде поддерживают публичное обвинение в уголовных производствах в отношении экс-владельца банка по фактам уклонения от уплаты налогов и завладения имуществом в особо крупных размерах (ст. 212, 191 УК Украины).

В одном из производств установлено, что в феврале 2015 года обвиняемый, получив средства в сумме 153,5 млн грн от компании нерезидента, не задекларировал полученную прибыль и уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и военный сбор более чем на 33 млн грн.

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На подготовительные судебные заседания банкир ни разу не явился. За ходатайство прокурора судом принималось решение о поводе, который не выполнялся из-за отсутствия обвиняемого по месту жительства.

В октябре 2024 года судом удовлетворено ходатайство прокурора и экс-владельца банка объявлено в международный розыск, а судебное производство остановлено. В другом уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в суде в результате уклонения обвиняемого от явки в суд, он также объявлен в розыск.

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В настоящее время принимаются меры, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством с целью установления местонахождения обвиняемого через Интерпол.

Напомним

В судах находятся хозяйственные иски:

на 22,86 млрд грн, где Лагун в качестве председателя наблюдательного совета АО «Дельта Банк» и топ-менеджмента банка;

на 791,2 млн грн ответчиком, в которой выступает Лагун как председатель наблюдательного совета банка.

В июле 2023 года правоохранители завершили досудебное расследование по делу о присвоении более 250 млн грн владельцем и председателем наблюдательного совета «Дельта Банка» Николаем Лагуном и его сообщниками, обвинительный акт направили в суд.