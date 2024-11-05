На портале «Дия» расширили список сервисов в «е-Предприниматель» — запустили бета-тестирование пяти новых услуг. Об этом сообщает пресс-служба «Дия».
В «Дии» запустили тестирование еще пяти услуг для бизнеса
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Что известно
В одном заявлении «е-Предприниматель» можно оформить:
- уведомление об использовании единого счета;
- уведомление о принятии работника на работу;
- заявление о регистрации РРО;
- заявление о регистрации ПРРО;
- уведомление об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).
Источник: Минфин
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