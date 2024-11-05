На порталі «Дія» розширили перелік сервісів в «е-Підприємцю» — запустили бета-тестування п’яти нових послуг. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
5 листопада 2024, 17:02
У «Дії» запустили тестування ще п’яти послуг для бізнесу
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Що відомо
В одній заяві е-Підприємця можна оформити:
- повідомлення про використання єдиного рахунку;
- повідомлення про прийняття працівника на роботу;
- заяву про реєстрацію РРО;
- заяву про реєстрацію ПРРО;
- повідомлення про об'єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).
Джерело: Мінфін
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