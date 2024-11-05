В НБУ оценили ситуацию на валютном рынке

Ситуация на валютном рынке Украины устойчива и контролируема. НБУ и дальше будет покрывать структурный дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

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О чем сказал глава НБУ

Во время встречи правления НБУ с руководителями крупнейших 30 банков Пышный заявил, что курс будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий.

По его словам, это будет усиливать устойчивость валютного рынка и не создавать рисков для ценовой динамики.

Про работу с МВФ

Как отметил Пышный, интенсивность взаимодействия с МВФ напоминает спринтерский темп на марафонской дистанции — в скором времени начнет работать следующая миссия. НБУ полностью готов к шестому пересмотру программы, сказал он.

Глава НБУ сообщил, что включение в базовый сценарий программы с МВФ безвозвратного займа для Украины под залог обездвиженных российских активов — смещение позиций, что снижает неопределенность покрытия потребностей нашей страны в финансировании в последующие годы.

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