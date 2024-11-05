Кабмин поручил сохранить субсидии для семей, установивших энергетическое оборудование на 150 тысяч

Кабинет министров поручил разработать проект решения, которое позволит сохранить субсидию на отопительный сезон для семей, которые установили энергетическое оборудование стоимостью до 150 000 грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Мы понимаем, что зима будет сложной, поэтому всячески поощряем граждан к энергостойкости. В частности, к установке альтернативных источников питания и генерации: солнечных панелей, ветровых установок, накопителей электроэнергии. При этом люди не должны лишиться права на жилищную субсидию», — заявил Шмыгаль.

Кабмин поручил Минсоцполитики разработать и внести на рассмотрение правительства соответствующий проект решения.

«В его основе будет простая и понятная норма — если стоимость установленного энергетического оборудования не превышает 150 тыс. грн, субсидия за семьей сохраняется», — сказал премьер.

Читайте также: ПФУ перечислит субсидии на новый отопительный сезон

Также Минсоцполитики должно разработать механизм, по которому размер субсидии на оплату электроэнергии не будет уменьшаться даже в случае перебоев электроснабжения.