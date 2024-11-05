Доллар падает в день выборов в США

Доллар остается под давлением во вторник на фоне сокращения ставок на Трампа, тогда как ранее американская валюта выигрывала на спекуляциях о том, что республиканец с большей вероятностью одержит победу над Камалой Гаррис. Об этом пишет Yahoo Finance.

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Шансы Гаррис растут

«Сделки на Трампа сворачиваются», — сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег Corpay в Торонто. «Мы наблюдаем значительный откат в вероятности победы республиканца, о чем говорят рынки прогнозов и опросы».

Гаррис набирает очки в некоторых опросах, хотя в целом они все еще показывают напряженную гонку и практически равные шансы двух кандидатов.

Гаррис также набирает обороты на сайтах, специализирующихся на азартных играх, и имеет небольшое преимущество на PredictIt, в то время как Polymarket продолжает показывать Трампа фаворитом.

Валютный рынок

Политика Трампа в отношении тарифов и иммиграции рассматривается как проинфляционная и может к росту доходности казначейских облигаций США с более длительным сроком погашения наряду с укреплением доллара.

Валютный рынок, вероятно, столкнется с повышенной волатильностью после выборов, если партия нового президента также будет контролировать Конгресс.

Индекс доллара по состоянию на 10:35 торговался с понижением на 0,06%, у отметки 103,82.

ФРС

Также на этой неделе участники рынка сосредоточатся на заседании ФРС.

Ожидается, что центробанк США снизит ставки на 25 базисных пунктов по итогам своего двухдневного заседания, и инвесторы будут следить за комментариями на предмет возможного бездействия банка на декабрьском заседании.

Отчет о занятости за октябрь показал, что работодатели создали гораздо меньше рабочих мест, чем ожидали экономисты, что вызвало вопросы о нестабильности рынка труда. Недавние ураганы и забастовки отчасти стали причиной слабого отчета.

Трейдеры сейчас оценивают 82% вероятности того, что ФРС также снизит ставку в декабре, согласно инструменту CME Group.

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