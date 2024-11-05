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5 ноября 2024, 10:54 Читати українською

Доллар падает в день выборов в США

Доллар остается под давлением во вторник на фоне сокращения ставок на Трампа, тогда как ранее американская валюта выигрывала на спекуляциях о том, что республиканец с большей вероятностью одержит победу над Камалой Гаррис. Об этом пишет Yahoo Finance.

Доллар остается под давлением во вторник на фоне сокращения ставок на Трампа, тогда как ранее американская валюта выигрывала на спекуляциях о том, что республиканец с большей вероятностью одержит победу над Камалой Гаррис.

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Шансы Гаррис растут

«Сделки на Трампа сворачиваются», — сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег Corpay в Торонто. «Мы наблюдаем значительный откат в вероятности победы республиканца, о чем говорят рынки прогнозов и опросы».

Гаррис набирает очки в некоторых опросах, хотя в целом они все еще показывают напряженную гонку и практически равные шансы двух кандидатов.

Гаррис также набирает обороты на сайтах, специализирующихся на азартных играх, и имеет небольшое преимущество на PredictIt, в то время как Polymarket продолжает показывать Трампа фаворитом.

Валютный рынок

Политика Трампа в отношении тарифов и иммиграции рассматривается как проинфляционная и может к росту доходности казначейских облигаций США с более длительным сроком погашения наряду с укреплением доллара.

Валютный рынок, вероятно, столкнется с повышенной волатильностью после выборов, если партия нового президента также будет контролировать Конгресс.

Индекс доллара по состоянию на 10:35 торговался с понижением на 0,06%, у отметки 103,82.

ФРС

Также на этой неделе участники рынка сосредоточатся на заседании ФРС.

Ожидается, что центробанк США снизит ставки на 25 базисных пунктов по итогам своего двухдневного заседания, и инвесторы будут следить за комментариями на предмет возможного бездействия банка на декабрьском заседании.

Отчет о занятости за октябрь показал, что работодатели создали гораздо меньше рабочих мест, чем ожидали экономисты, что вызвало вопросы о нестабильности рынка труда. Недавние ураганы и забастовки отчасти стали причиной слабого отчета.

Трейдеры сейчас оценивают 82% вероятности того, что ФРС также снизит ставку в декабре, согласно инструменту CME Group.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 ноября 2024, 11:06
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Да, запретили Булгакова, а у него в одном произведении есть хорошая фраза , которая отлично подчеркивает смысл этой статьи.
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0
Kanarej
Kanarej
5 ноября 2024, 12:39
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Да наши большевики скоро и Шевченка запретят… Бо він, падлюка, і російською писав, і в армії служив, та ще й в щоденниках Україну Малоросією називав :)))
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