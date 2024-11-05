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5 ноября 2024, 13:38 Читати українською

НБУ следует сохранить или усилить текущую процентную политику — МВФ

Национальному банку Украины (НБУ) следует сохранить текущую процентную политику, или рассмотреть вопрос об ее усилении, учитывая активный рост инфляции. Об этом заявил заместитель главы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Тревор Лессард в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Национальному банку Украины (НБУ) следует сохранить текущую процентную политику, или рассмотреть вопрос об ее усилении, учитывая активный рост инфляции.
Фото: НБУ

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«Если вы помните, глава НБУ и его заместитель недавно упоминали, что примерно год назад они думали о темпах смягчения монетарной политики. Сейчас, учитывая новые показатели инфляции, есть гораздо меньше возможностей для рассмотрения вопроса о смягчении, более целесообразно рассматривать вопрос о сохранении политики или потенциальном ужесточении ее жесткости», — сказал он.

По словам Лессарда, в системе присутствует значительная ликвидность и, учитывая факт роста реальной заработной платы около 20% в годовом измерении «не удивительно, что инфляция также двигается вверх».

«У НБУ есть мандат ценовой стабильности, поэтому они не могут просто продолжать выполнять план, который имели полгода назад. Да они и не смогут. Это центральный банк с большим потенциалом и хорошим руководством, они имеют показатели в режиме реального времени и могут адаптировать свою монетарную политику в текущих условиях, они руководствуются данными», — добавил он.

Лессард обратил внимание, что НБУ уже недавно обновил основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу.

По его мнению, Нацбанку, Министерству финансов и украинскому обществу придется адаптироваться к реалиям более продолжительной войны. «И я думаю, что частично эта новая реальность проявилась за последние несколько месяцев. Вы видели данные, как и все остальные. Инфляция растет, она немного выше, чем сначала прогнозировал НБУ. Отчасти это связано с очень узким рынком труда, который подталкивает к росту заработных плат и эффектом базы сравнения», — объяснил Лессард.

Напомним

«Минфин» писал, что 31 октября 2024 года правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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