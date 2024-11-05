Пенсионный фонд штата Мичиган инвестировал свыше $10 млн в Ethereum ETF

Пенсионный фонд штата Мичиган раскрыл информацию о новых активах в Grayscale Ethereum , став первым пенсионным фондом, вложившимся в этот инструмент с момента начала торговли Ethereum ETF в июле, передает The Block.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Сообщается, что инвестиции в Ethereum ETF составили $10 млн, что превосходит сумму, которую пенсионный фонд вложил в Bitcoin ETF ($7 млн).

Решение инвестировать больше в Ethereum отражает растущую уверенность в потенциале этой криптовалюты.

Штаты и пенсионные фонды США неоднократно демонстрировали аппетит к инвестированию в криптовалюту и продукты, связанные с ней.

Читайте: Биткоин завершил октябрь на позитиве: что будет с «цифровым» золотом в ноябре

В мае стало известно, что Совету по инвестициям штата Висконсин принадлежит почти $100 млн в биржевом фонде биткоинов, выпущенном BlackRock.

На прошлой неделе главный финансовый директор Флориды заявил, что штат владеет около $800 млн в «крипто-связанных» инвестициях, и они могут вырасти в зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.