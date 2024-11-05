Фонд госимущества стал владельцем 49% компании, управляющей украинскими АЗС Shell

Фонд государственного имущества в конце октября 2024 официально стал владельцем 49% уставного капитала ООО «Альянс Холдинг», которое управляет сетью автозаправочных станций Shell в Украине. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы Contr Agent, сообщает LIGA.net.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Эта часть ранее принадлежала россиянину Эдуарду Худайнатову, попавшему под санкции после начала полномасштабной войны.

По решению Высшего антикоррупционного суда его украинские активы, в том числе доля в Альянс Холдинге, были взысканы в доход государства.

Для выполнения этого решения предыдущих владельцев ООО «Альянс Холдинг» — Cicerone Holding BV и Bogstone Holding BV — вывели из перечня учредителей компании, была утверждена новая структура собственности:

Shell Overseas Investments BV — 51%;

Фонд государственного имущества Украины — 49%.

Shell ранее сообщал, что после начала полномасштабной войны доля Худайнатова в ООО «Альянс Холдинг» сократилась до 2,56%, а косвенная доля Shell выросла до 97,44%.

«Согласно законодательству Нидерландов и на основе решений суда Нидерландов, количество акций, которыми владеет Shell, выросло благодаря денежным вливаниям Shell в украинский бизнес, чего не произошло со стороны другого партнера по холдингу», — говорили в компании.

Доказать это в украинском суде Shell не удалось.

Напомним

«Минфин» писал, что Фонд госимущества планирует выставить национализированные 49% сети АЗС Shell в Украине на приватизационный аукцион. Интерес к покупке проявляют как украинские, так и зарубежные нефтяные компании.