Рубль достиг годового минимума

Рубль дешевеет на биржевых торгах вторника с учетом сезонности и текущего набора негативных факторов, а также фоне локальной минимизации риска в преддверии выборов президента США. Об этом пишет Moscow Times.

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Падение рубля

К 10.00 пара юань/рубль расчетами «завтра» котировалась на Мосбирже вблизи отметки 13,77, и рубль теряет три четверти процента от уровней субботнего биржевого закрытия, ранее отметившись на худшем значении с октября прошлого года, 13,80.

Беспоставочные однодневные фьючерсные контракты на пары юань/рубль, доллар/рубль, евро/рубль находились на Мосбирже к этому времени вблизи отметок 13,76, 98,02 и 106,76 соответственно.

Рубль теряет 0,7% к юаню, 0,5% к доллару и 0,9% — к евро.

Что давит на рубль

Давление на российскую валюту сейчас оказывает сезонный фактор снижения активности экспортеров в промежутке между циклическими налогами. Экспортеры обычно сокращают предложение валютной выручки с конца прошлого календарного месяца и до середины текущего, после чего опять начинают накапливать рублевую ликвидность, в том числе за счет продаж инвалюты.

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Помимо нынешней сезонности на более-менее длительную перспективу против российской валюты играет практика продажи нефти из рф за рубли, что сокращает объем поступающей валютной выручки, смягчение властями требований к норме обязательных экспортных продаж, признаки восстановления импорта.

Риском для рубля как высокорискованного ЕМ-актива выступает неопределенность исхода президентских выборов в США 5 ноября.

Возможная победа Дональда Трампа, известного своей непредсказуемостью, таит как внешнеэкономические, так и геополитические риски, хотя на первый взгляд, избрание новой администрации сулит улучшение ситуации для москвы, если отталкиваться от предвыборной риторики республиканского кандидата.