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5 ноября 2024, 8:49 Читати українською

Нацбанк применил меры влияния к страховщику и кредитному союзу

Национальный банк применил к одному страховщику и одному кредитному союзу меры воздействия. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк применил к одному страховщику и одному кредитному союзу меры воздействия.
Фото: depositphotos

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Что известно

Мера влияния в виде письменного предупреждения применена к ЧАО «СК «АСКО ДС» в связи с тем, что страховщик увеличил размер уставного капитала без согласования Национального банка.

Теперь страховщик обязан устранить нарушение в срок до 6 января 2025 года.

Мера влияния в виде сужения объема лицензии на осуществление деятельности кредитного союза применено к КС «Агат» в связи с несоблюдением пруденциального норматива кредитным союзом.

Согласно принятому решению по лицензии на осуществление деятельности кредитного союза исключена финансовая услуга по привлечению средств и банковских металлов, подлежащих возврату.

Решение о применении меры воздействия вступает в силу с 5 ноября.

Эти решения комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял 4 ноября.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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