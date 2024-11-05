Национальный банк применил к одному страховщику и одному кредитному союзу меры воздействия. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк применил меры влияния к страховщику и кредитному союзу
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Что известно
Мера влияния в виде письменного предупреждения применена к ЧАО «СК «АСКО ДС» в связи с тем, что страховщик увеличил размер уставного капитала без согласования Национального банка.
Теперь страховщик обязан устранить нарушение в срок до 6 января 2025 года.
Мера влияния в виде сужения объема лицензии на осуществление деятельности кредитного союза применено к КС «Агат» в связи с несоблюдением пруденциального норматива кредитным союзом.
Согласно принятому решению по лицензии на осуществление деятельности кредитного союза исключена финансовая услуга по привлечению средств и банковских металлов, подлежащих возврату.
Решение о применении меры воздействия вступает в силу с 5 ноября.
Эти решения комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял 4 ноября.
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