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4 ноября 2024, 16:44 Читати українською

В октябре ущерб от хакерских атак составил $88,5 млн

Аналитики платформы PeckShield опубликовали отчет об убытках криптовалютных компаний от хакерских действий. По их данным, в октябре 2024 года игроки рынка потеряли около $88,5 млн. Наибольший объем активов за этот период потерял протокол Radiant Capital — $53 млн. Об этом пишет incrypted.

Аналитики платформы PeckShield опубликовали отчет об убытках криптовалютных компаний от хакерских действий.
Фото: depositphotos

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Подробности

По информации экспертов, в пятерку лидеров по ущербу также вошли инциденты:

  • взлом адреса, связанного с правительством США ($20 млн);

  • атака на протокол рестейкинга EigenLayer ($5,7 млн);
  • сетевой рейд на организацию Tapioca Foundation ($4,7 млн);
  • взлом протокола Sunray Finance ($2,86 млн).

Аналитики также отметили, что 22,6% средств от общей суммы украденных активов было возвращено. Речь идет об инциденте со взломом криптокошелька, связанного с властями Соединенных Штатов. Через несколько часов после инцидента хакер вернул все активы.

Читайте: Хакер вернул правительству США украденные $19,3 млн

Суммарное количество инцидентов с безопасностью в криптоиндустрии в прошлом месяце достигло 20.

Напомним

Объем убытков в октябре 2024 года оказался значительно ниже показателя сентября. Тогда хакеры в целом украли средства на более чем $120 млн.

Ранее также появился отчет команды Immunefi, подсчитавшей убытки отрасли от сетевых взломов с начала 2024 года. По данным экспертов, показатель превысил $1,4 млрд. Однако в их отчете размер украденных в октябре активов ниже упомянутого выше доклада PeckShield. В Immunefi заявили об убытках в $55,1 млн.

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Источник: Минфин
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