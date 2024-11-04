В октябре ущерб от хакерских атак составил $88,5 млн

Аналитики платформы PeckShield опубликовали отчет об убытках криптовалютных компаний от хакерских действий. По их данным, в октябре 2024 года игроки рынка потеряли около $88,5 млн. Наибольший объем активов за этот период потерял протокол Radiant Capital — $53 млн. Об этом пишет incrypted.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

По информации экспертов, в пятерку лидеров по ущербу также вошли инциденты:

взлом адреса, связанного с правительством США ($20 млн);

атака на протокол рестейкинга EigenLayer ($5,7 млн);

сетевой рейд на организацию Tapioca Foundation ($4,7 млн);

взлом протокола Sunray Finance ($2,86 млн).

Аналитики также отметили, что 22,6% средств от общей суммы украденных активов было возвращено. Речь идет об инциденте со взломом криптокошелька, связанного с властями Соединенных Штатов. Через несколько часов после инцидента хакер вернул все активы.

Читайте: Хакер вернул правительству США украденные $19,3 млн

Суммарное количество инцидентов с безопасностью в криптоиндустрии в прошлом месяце достигло 20.

Напомним