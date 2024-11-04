Аналитики платформы PeckShield опубликовали отчет об убытках криптовалютных компаний от хакерских действий. По их данным, в октябре 2024 года игроки рынка потеряли около $88,5 млн. Наибольший объем активов за этот период потерял протокол Radiant Capital — $53 млн. Об этом пишет incrypted.
В октябре ущерб от хакерских атак составил $88,5 млн
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По информации экспертов, в пятерку лидеров по ущербу также вошли инциденты:
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взлом адреса, связанного с правительством США ($20 млн);
- атака на протокол рестейкинга EigenLayer ($5,7 млн);
- сетевой рейд на организацию Tapioca Foundation ($4,7 млн);
- взлом протокола Sunray Finance ($2,86 млн).
Аналитики также отметили, что 22,6% средств от общей суммы украденных активов было возвращено. Речь идет об инциденте со взломом криптокошелька, связанного с властями Соединенных Штатов. Через несколько часов после инцидента хакер вернул все активы.
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Суммарное количество инцидентов с безопасностью в криптоиндустрии в прошлом месяце достигло 20.
Напомним
Объем убытков в октябре 2024 года оказался значительно ниже показателя сентября. Тогда хакеры в целом украли средства на более чем $120 млн.
Ранее также появился отчет команды Immunefi, подсчитавшей убытки отрасли от сетевых взломов с начала 2024 года. По данным экспертов, показатель превысил $1,4 млрд. Однако в их отчете размер украденных в октябре активов ниже упомянутого выше доклада PeckShield. В Immunefi заявили об убытках в $55,1 млн.
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