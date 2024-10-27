Хакер вернул правительству США украденные $19,3 млн

Хакер, который накануне взломал принадлежащий правительству США криптокошелек и вывел около $20 млн в цифровых валютах , вернул государству 88% похищенных активов. Об этом пишет Arkham Intelligence.

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Что известно

Хакер вернул на правительственный криптокошелек $19,3 млн. Сумма была разделена на 13,19 млн $aUSDC и 2 408 $ETH.

Напомним

Инцидент с кражей цифровых активов был замечен вчера утром после того, как связанный с правительством США адрес, который не использовался в течение восьми месяцев, осуществил несколько подозрительных переводов.

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