Хозяйственный суд Донецкой области 28 октября признал банкротом ООО «ДТЭК Востокэнерго» Рината Ахметова, эксплуатировавшего три электростанции на востоке Украины. Об этом сообщается в судебном реестре, пишет Лига.
Суд признал банкротом ДТЭК Востокэнерго Ахметова
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Что известно
ДТЭК Востокэнерго занималась производством и реализацией электрической и тепловой энергии. Основная деятельность осуществлялась на:
- Зуевская ТЭС (с марта 2017 года компания потеряла контроль над этим активом из-за военных действий на неподконтрольной Украине территории).
- Луганской ТЭС (с февраля 2022 года производственная деятельность приостановлена из-за оккупации Счастья).
- Кураховской ТЭС (не работает с 2023 года из-за обстрелов и приближений фронта).
В феврале 2024 года суд открыл производство по делу о банкротстве компании.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Нет — он неуязвим :))) И вся инфраструктура/оборудование «Укртелекома» на оккупированных территориях мгновенно телепортировалось Ахметову в прихожую.