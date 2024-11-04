Суд признал банкротом ДТЭК Востокэнерго Ахметова

Хозяйственный суд Донецкой области 28 октября признал банкротом ООО «ДТЭК Востокэнерго» Рината Ахметова, эксплуатировавшего три электростанции на востоке Украины. Об этом сообщается в судебном реестре, пишет Лига.

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Что известно

ДТЭК Востокэнерго занималась производством и реализацией электрической и тепловой энергии. Основная деятельность осуществлялась на:

Зуевская ТЭС (с марта 2017 года компания потеряла контроль над этим активом из-за военных действий на неподконтрольной Украине территории).

Луганской ТЭС (с февраля 2022 года производственная деятельность приостановлена из-за оккупации Счастья).

Кураховской ТЭС (не работает с 2023 года из-за обстрелов и приближений фронта).

В феврале 2024 года суд открыл производство по делу о банкротстве компании.