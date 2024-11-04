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4 ноября 2024, 15:15 Читати українською

АРМА готовит продажу активов почти на 820 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов анонсирует реализацию арестованных активов, оцененных в 819,92 млн грн, из которых 212,01 млн грн составляют таможенные платежи. Средства по реализации пойдут прямо в Госбюджет и на закупку военных облигаций. Об этом говорится в сообщении АРМА.

Агентство по розыску и менеджменту активов анонсирует реализацию арестованных активов, оцененных в 819,92 млн грн, из которых 212,01 млн грн составляют таможенные платежи.
Фото: depositphotos

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Что планируют продавать

Наибольшую долю в общей стоимости составляют активы российского происхождения — окатыши, глинозем и брикеты железной руды, которые совокупно оцениваются более чем в 593 млн грн.

Среди активов, подлежащих реализации:

  • Окатыши железной руды российского происхождения объемом 14 673 тонн, размещенные в 215 железнодорожных вагонах, оценочной стоимостью 25,9 млн грн.
  • Глинозем российского происхождения объемом 6228 тонн в 90 железнодорожных вагонах на сумму 72,61 млн грн.
  • Брикеты железной руды российского происхождения объемом 50 148,716 тонны, оценены в 494,9 млн грн.
  • Древесина сосна в количестве 1 093 бревен общим объемом 471,5475 м³ на сумму 0,8 млн грн.
  • Бытовые вещи в количестве 438 единиц стоимостью 3,3 млн грн.
  • Электрооборудование Asic Bitman Antminer в количестве 538 единиц на сумму 0,5 млн грн.

Читайте: АРМА запустит обновленный реестр арестованных активов

Реализация будет проходить через электронную систему Прозорро.Продажи, где все заинтересованные лица смогут принять участие в торгах.

Напомним

Оценку активов проводит независимый оценщик, избираемый организатором реализации, избираемым на конкурсных началах Комиссией по реализации арестованных активов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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