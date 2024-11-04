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4 ноября 2024, 14:54 Читати українською

Биткоин-трейдеры готовятся к ценовым качелям из-за приближающихся выборов в США

На фоне выборов в США трейдеры на криптовалютном рынке готовятся к непредсказуемому. Об этом пишет Bloomberg.

На фоне выборов в США трейдеры на криптовалютном рынке готовятся к непредсказуемому.

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Ожидания

Трейдеры ожидают сильной волатильности биткоина сразу после выборов президента США. Об этом говорит специальный 30-дневный индикатор потенциальных колебаний BTC, созданный компанией CF Benchmarks.

По словам Кэролайн Морон, соучредителя поставщика ликвидности для криптодеривативов Orbit Markets, рынок опционов также показывает потенциальное движение примерно на 8%. Обычно такой показатель находится на уровне 2%.

Последние опросы общественного мнения показали, что Дональд Трамп и Камала Гаррис идут практически на одном уровне. Пока нет лидера. Голосование состоится во вторник, 5 ноября.

Прогноз

В Bernstein прогнозируют, что в случае победы Трампа, биткоин может вырасти до $80−90 тыс, пишет The Block. В случае победы Гаррис, первая криптовалюта может откатиться до $50 тыс. К моменту написания новости цена биткоина колеблется на уровне $68−69 тыс.

Трамп рассматривается как кандидат, который будет защищать криптоинвесторов, а кандидатку от демократов Камалу Харрис рассматривают как угрозу для криптосообщества из-за негативной политики в этом секторе под руководством Джо Байдена. Хотя сама Харрис сказала, что будет поддерживать цифровые технологии и в частности развитие блокчейна.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
4 ноября 2024, 16:05
#
Гойдалки це добре:)))
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