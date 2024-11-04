Теперь украинские компании могут открыть счет в NovaPay. Его открытие и обслуживание, все платежи и переводы бесплатные. Об этом говорится в сообщении компании.
NovaPay будет открывать счета юридическим лицам
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Что известно
Вместе с открытым счетом каждый клиент получает персонального менеджера и личный бизнес-кабинет с широким функционалом:
- удаленным управлением счетом — для руководителя и доверенных лиц;
- мультикабинетом для работы с группой компаний NOVA (Новая почта);
- платежами в гривне;
- выписками, историей и шаблонами, визированием платежей по привычным КЭП
и т. д.
Как открыть счет
Для открытия корпоративного счета новым клиентам следует заполнить анкету на сайте и подать следующие документы:
- опросник;
- регистрационные документы;
- идентификационные данные распорядителей и документы, подтверждающие их полномочия;
- договорная база
Для действующих клиентов Новой почты и NovaPay действует упрощенная процедура открытия счетов.
Напомним
Летом NovaPay расширил функционал для ФОПов. Предприниматели могут открыть свой платежный счет онлайн в приложении NovaPay, бесплатно выпустить виртуальную бизнес-карту, назначать доверенных лиц, снимать и вносить наличные деньги по штрих-коду в отделениях Новой почты.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
А банк хіба забеспечує пересилання готівки з одного краї в інший?