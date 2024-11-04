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4 ноября 2024, 13:15 Читати українською

NovaPay будет открывать счета юридическим лицам

Теперь украинские компании могут открыть счет в NovaPay. Его открытие и обслуживание, все платежи и переводы бесплатные. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь украинские компании могут открыть счет в NovaPay.

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Что известно

Вместе с открытым счетом каждый клиент получает персонального менеджера и личный бизнес-кабинет с широким функционалом:

  • удаленным управлением счетом — для руководителя и доверенных лиц;
  • мультикабинетом для работы с группой компаний NOVA (Новая почта);
  • платежами в гривне;
  • выписками, историей и шаблонами, визированием платежей по привычным КЭП и т. д.

Как открыть счет

Для открытия корпоративного счета новым клиентам следует заполнить анкету на сайте и подать следующие документы:

  • опросник;
  • регистрационные документы;
  • идентификационные данные распорядителей и документы, подтверждающие их полномочия;
  • договорная база

Для действующих клиентов Новой почты и NovaPay действует упрощенная процедура открытия счетов.

Напомним

Летом NovaPay расширил функционал для ФОПов. Предприниматели могут открыть свой платежный счет онлайн в приложении NovaPay, бесплатно выпустить виртуальную бизнес-карту, назначать доверенных лиц, снимать и вносить наличные деньги по штрих-коду в отделениях Новой почты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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0
torn
torn
4 ноября 2024, 14:29
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
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0
Три літри
Три літри
4 ноября 2024, 14:53
#
Знов ця маячня.

А банк хіба забеспечує пересилання готівки з одного краї в інший?
+
0
torn
torn
4 ноября 2024, 14:48
#
НБУ сейчас выдал предписание почтовым операторам, что бизнес работал только через зачисление наложенных платежей на расчетный счет, так вот чтобы предпринимателю подписать об этом договор с Нова пей, они принудительно ему открывают счет у себя и по умолчанию оплаты зачисляют на этот счет, даже если счет уже есть в другом банке. Без открытия счета в Нова пей подписать договор на зачисление оплат невозможно. А потом менеджеры Нова пей настоятельно просят и уговаривают пользоваться этим счетом. Интересно, как это выглядит с точки зрения антимонопольного законодательства? Банки знают, что Нова пей уводит их клиентов?
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