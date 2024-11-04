NovaPay будет открывать счета юридическим лицам

Теперь украинские компании могут открыть счет в NovaPay. Его открытие и обслуживание, все платежи и переводы бесплатные. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно

Вместе с открытым счетом каждый клиент получает персонального менеджера и личный бизнес-кабинет с широким функционалом:

удаленным управлением счетом — для руководителя и доверенных лиц;

мультикабинетом для работы с группой компаний NOVA (Новая почта);

платежами в гривне;

выписками, историей и шаблонами, визированием платежей по привычным КЭП и т. д.

Как открыть счет

Для открытия корпоративного счета новым клиентам следует заполнить анкету на сайте и подать следующие документы:

опросник;

регистрационные документы;

идентификационные данные распорядителей и документы, подтверждающие их полномочия;

договорная база

Для действующих клиентов Новой почты и NovaPay действует упрощенная процедура открытия счетов.

Напомним

Летом NovaPay расширил функционал для ФОПов. Предприниматели могут открыть свой платежный счет онлайн в приложении NovaPay, бесплатно выпустить виртуальную бизнес-карту, назначать доверенных лиц, снимать и вносить наличные деньги по штрих-коду в отделениях Новой почты.