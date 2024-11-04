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4 ноября 2024, 12:55 Читати українською

Цены на золото растут на фоне предстоящих выборов и заседания ФРС

Цены на золото выросли на азиатских торгах в понедельник, оставаясь в пределах видимости рекордных максимумов, так как ожидание напряженных президентских выборов и предстоящего заседания Федеральной резервной системы поддерживало высокий спрос на золото. Об этом пишет investing.com.

Цены на золото выросли на азиатских торгах в понедельник, оставаясь в пределах видимости рекордных максимумов, так как ожидание напряженных президентских выборов и предстоящего заседания Федеральной резервной системы поддерживало высокий спрос на золото.

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Золото

Желтому металлу также способствовало ослабление доллара после значительно более мягких, чем ожидалось, данных по занятости в несельскохозяйственном секторе на прошлой неделе, которые подкрепили доводы в пользу дальнейшего снижения процентных ставок ФРС.

Тем не менее желтый металл переживает падение с недавних рекордных максимумов, достигнутых в основном из-за фиксации прибыли в конце октября.

Цена на золото выросла на 0,2% до $2 741,31 за унцию, в то время как цена на золото с истекающим сроком действия в декабре установилась на уровне $2 750,40 за унцию к 23:56 по восточному времени (04:56 GMT).

Выборы

Последние опросы общественного мнения показали, что Дональд Трамп и Камала Харрис идут практически вровень на предстоящих выборах, голосование по которым состоится в этот вторник.

Особое внимание уделяется семи штатам, в которых, скорее всего, будет решаться исход выборов. Последние опросы показали, что Харрис имеет сильную базу среди сторонников-женщин, в то время как Трампу отдают предпочтение в основном молодые белые мужчины.

Золото укрепляется благодаря ослаблению доллара в преддверии заседания ФРС

Помимо предвыборного спроса, золото также получило поддержку от недавнего снижения доллар, так как доллар упал с трехмесячных максимумов после выхода данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США на прошлой неделе.

Данные показали, что рынок труда в США практически не вырос в октябре, а пересмотренные в сторону понижения показатели за последние два месяца указывают на охлаждение в секторе труда.

Ожидается, что такая тенденция даст ФРС дополнительный стимул для снижения процентных ставок. Позднее на этой неделе центральный банк должен снизить ставки на 25 базисных пунктов.

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Источник: Минфин
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