В октябре Украина экспортировала товаров на рекордные за год $3,8 миллиарда

Украина в октябре экспортировала товаров более чем на $3,8 млрд — на 18,7% больше, чем в сентябре. Это рекордный показатель за весь 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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Благодаря чему возрос экспорт

«Существенный рост экспорта в октябре стал возможным благодаря увеличению поставок агропродукции. Так, экспорт агропродукции вырос в октябре по стоимости на 32,3%, а в весе — на 33,8%. Это позволило увеличить физические объемы экспорта до уровня 10,9 млн тонн, что на 26,2% больше, чем в сентябре этого года. Мы обязаны этим достижениям нашим защитникам, которые обеспечивают работу морского коридора, несмотря на угрозы со стороны врага. В октябре экспорт морским транспортом вырос на 28,2% в денежном эквиваленте и на 37,1% — в весе», — отметила Юлия Свириденко.

По словам министра экономики, всего с начала года, по предварительным данным, экспорт товаров составил почти $34,6 млрд.

«Учитывая текущую динамику экспорта в товаре, мы с определенной осторожностью можем прогнозировать, что нынешний экспорт в денежном эквиваленте превысит прошлогодние показатели. Напомню, что он в 2023 году был на уровне $36,2 млрд. Что касается физических объемов, то за десять месяцев 2024 года мы уже экспортировали больше, чем за весь прошлый год. Это предварительно 110 млн тонн в целом за 10 месяцев текущего года против 100 млн тонн в 2023 году», — сказала Свириденко.

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Как рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка, больше всего в октябре Украина экспортировала по стоимости:

масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (на $447,2 млн или 481,3 тыс. т);

кукурузу (на $363,6 млн или 1,9 млн т);

пшеницу (на $318,2 млн или 1,6 млн т);

соевые бобы (на $260 млн или 675 тыс. т);

семена рапса (на $239,2 млн или 476,3 тыс. т);

железную руду и концентраты (на $166,8 млн или 2,5 млн т).

Куда экспортируем больше всего

Больше всего украинские производители экспортировали товаров в Польшу, Германию, Испанию, Италию и Турцию.