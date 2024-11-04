В октябре Украина экспортировала товаров на рекордные за год $3,8 миллиарда

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 ноября 2024, 11:32 Читати українською

В октябре Украина экспортировала товаров на рекордные за год $3,8 миллиарда

Украина в октябре экспортировала товаров более чем на $3,8 млрд — на 18,7% больше, чем в сентябре. Это рекордный показатель за весь 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Украина в октябре экспортировала товаров более чем на $3,8 млрд — на 18,7% больше, чем в сентябре.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Благодаря чему возрос экспорт

«Существенный рост экспорта в октябре стал возможным благодаря увеличению поставок агропродукции. Так, экспорт агропродукции вырос в октябре по стоимости на 32,3%, а в весе — на 33,8%. Это позволило увеличить физические объемы экспорта до уровня 10,9 млн тонн, что на 26,2% больше, чем в сентябре этого года. Мы обязаны этим достижениям нашим защитникам, которые обеспечивают работу морского коридора, несмотря на угрозы со стороны врага. В октябре экспорт морским транспортом вырос на 28,2% в денежном эквиваленте и на 37,1% — в весе», — отметила Юлия Свириденко.

По словам министра экономики, всего с начала года, по предварительным данным, экспорт товаров составил почти $34,6 млрд.

«Учитывая текущую динамику экспорта в товаре, мы с определенной осторожностью можем прогнозировать, что нынешний экспорт в денежном эквиваленте превысит прошлогодние показатели. Напомню, что он в 2023 году был на уровне $36,2 млрд. Что касается физических объемов, то за десять месяцев 2024 года мы уже экспортировали больше, чем за весь прошлый год. Это предварительно 110 млн тонн в целом за 10 месяцев текущего года против 100 млн тонн в 2023 году», — сказала Свириденко.

Читайте: За 8 месяцев Украина увеличила экспорт товаров на 12%

Как рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка, больше всего в октябре Украина экспортировала по стоимости:

  • масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (на $447,2 млн или 481,3 тыс. т);
  • кукурузу (на $363,6 млн или 1,9 млн т);
  • пшеницу (на $318,2 млн или 1,6 млн т);
  • соевые бобы (на $260 млн или 675 тыс. т);
  • семена рапса (на $239,2 млн или 476,3 тыс. т);
  • железную руду и концентраты (на $166,8 млн или 2,5 млн т).

Куда экспортируем больше всего

Больше всего украинские производители экспортировали товаров в Польшу, Германию, Испанию, Италию и Турцию.

В целом в октябре в страны Е С Украина экспортировала товаров на $2,38 млрд (на 15,8% больше, чем в сентябре).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
morro1980
morro1980
4 ноября 2024, 11:34
#
Зрада!)
+
+15
nitrolog
nitrolog
4 ноября 2024, 11:43
#
Валютку щось ніхто не повертає особливо, тому це насправді зрада, але вам по марафону про те не скажуть
+
0
bosyak
bosyak
4 ноября 2024, 13:18
#
Термін повернення виручки в червні збільшили з 90 до 180 днів, відповідно валюта почне заходити з лютого, що має підстрахувати нерітмічність допомоги з початку року. Моє імхо.
+
0
nitrolog
nitrolog
4 ноября 2024, 13:41
#
Ви схоже також клієнт марафону?))
ви не знаєте як валюту залишають за кордоном через різні схеми?
про яке повернення ви кажете?
сюди заводять валюту виключно для підтримки бізнесу, весь прибуток залишається за кордоном
+
0
morro1980
morro1980
4 ноября 2024, 14:24
#
Ну так я ж і кажу — зрада усюди, завжди, та з будь якого приводу — незмінний слоган руснявої ботви!
+
0
asdf2024
asdf2024
4 ноября 2024, 13:38
#
Гордится нечем особо .В основном сельхоз продукция.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами