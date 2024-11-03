В Goldman Sachs прогнозируют рост цены на золото до $3 тыс в конце следующего года

Цена на золото в следующем году продолжит расти и может достичь отметки в $3000. Об этом заявила стратег Goldman Sachs Research Лина Томас, пишет Finbold.

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Томас отметила, что накопление золота центральными банками в последние месяцы могло способствовать росту цен на металл в 2024 году наряду с традиционными факторами, такими как связь между товаром и процентными ставками.

Исторически сложилось так, что золото как недоходный актив теряет интерес инвесторов, когда ставки высоки, и становится более привлекательным, когда ставки падают. Действительно, в последнее время импульс ускорился после того, как Федеральная резервная система США впервые за четыре года снизила ставку на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Томас прогнозирует, что к концу следующего года металл, вероятно, достигнет отметки в $3000 за унцию.

По мнению стратега, предстоящие президентские выборы в США являются одним из ключевых факторов для такого «бычьего» прогноза. Она отметила, что неопределенность вокруг результатов голосования может подтолкнуть инвесторов к традиционным приютным активам, таким как золото.