НБУ за неделю продал $696 млн. Это немного меньше, чем в предыдущую неделю — $707 млн. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ за неделю продал $696 млн
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В то же время Нацбанк купил на рынке всего $0,50 млн, продолжая свою политику в поддержку гривны.
Курс доллара за неделю упал на 9 копеек.
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Источник: Минфин
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