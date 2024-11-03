Украинцы смогут потратить средства, начисленные по программе зимней «єПідтримки», на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Тысяча Зеленского»: средства можно будет использовать на лекарства
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По словам первой вице-премьер-министра — министра экономики Юлии Свириденко, к программе «Национальный кэшбек» уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 продавцов лекарств и медицинских изделий.
Во время действия предыдущей программы в размере 6500 грн в 2021—2022 годах, украинцы потратили более 500 млн грн на медикаменты.
Источник: Минфин
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