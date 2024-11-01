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1 ноября 2024, 19:32 Читати українською

В Украине запускают пилотный проект 5G-связи

Правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот и в трех городах Украины запускает тестирование сети 5G. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот и в трех городах Украины запускает тестирование сети 5G.

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Пилотный проект продлится два года в двух этапах и охватит три города. Цель — проверить совместимость 5G с военным оборудованием. Этим займутся НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот.

5G способен передавать данные в десять раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для передачи больших объемов информации на высоких скоростях. По плану полноценный запуск 5G в Украине состоится до 2030 года.

Кроме того, новое постановление позволяет операторам использовать частоту 2100 МГц не только для 3G, но и для 2G или 4G, а освободившиеся частоты 694−862 МГц от телевидения планируют уволить для мобильной связи.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
1 ноября 2024, 20:11
#
Знов народ обдирають © 60пл
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