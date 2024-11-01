Национальный банк Украины установил на 1 ноября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,21 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 6 копеек.
Курс на 1 ноября: НБУ продолжает укреплять гривну
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Валютный рынок
Нацбанк на 1 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,84 грн (на 31 октября курс был установлен на уровне 44,63 грн). Европейская валюта подорожала на 21 копейку.
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Источник: Минфин
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