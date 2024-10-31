Укрэнерго получило 10 миллионов евро гранта от ЕБРР

НЭК «Укрэнерго» получила 10 млн евро гранта от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Соответствующее соглашение вчера подписали временный исполняющий обязанности председателя правления компании Алексей Брехт и директор Департамента энергетики в Европе ЕБРР Гжегож Зелински.

Куда направят средства

В Укрэнерго отметили, что средства будут направлены на покрытие критически важных операционных расходов компании и поддержание ликвидности.

Предыдущие гранты и кредиты от банка направлялись на нужды восстановления сети системы передачи и приобретения дорогостоящего оборудования, в частности автотрансформаторов.

А также в поддержку ликвидности компании в сложных условиях. Кроме того, ЕБРР финансирует работы по обустройству пассивной защиты на ключевых подстанциях Укрэнерго.

Напомним

Ранее Брехт заявил, что ближайшая зима будет одной из самых тяжелых за предыдущие три года. Укрэнерго проводит подготовку к нескольким возможным сценариям прохождения зимы 2024−2025 годов.