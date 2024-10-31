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31 октября 2024, 15:37 Читати українською

Siemens купит американскую Altair Engineering за $10 млрд

Немецкий промышленный концерн Siemens AG покупает американскую Altair Engineering Inc., ведущего мирового поставщика программного обеспечения для промышленного моделирования и анализа, за $10 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе Siemens.

Немецкий промышленный концерн Siemens AG покупает американскую Altair Engineering Inc., ведущего мирового поставщика программного обеспечения для промышленного моделирования и анализа, за $10 млрд.
Фото: depositphotos

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Что известно

Акционеры Altair получат по $113 за акцию компании, что на 19% выше стоимости бумаг на закрытие рынка 21 октября — последний день до появления в СМИ информации о возможной сделке.

«С этим приобретением Siemens усиливает свою позицию ведущей технологической компании и укрепляет лидерство в сегменте промышленного ПО», — объяснила компания.

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Покупка Altair, как ожидается, позволит Siemens увеличить выручку в сегменте цифровых решений на 8%.

Сделку одобрил совет директоров Altair, стороны планируют закрыть ее во втором полугодии 2025 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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31 октября 2024, 16:48
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Вкладывать средства в Германию становится бессмысленно. Об этом заявил на открытом заседании комитета по финансам бундестага глава налоговой службы Siemens Кристиан Кезер.
«На самом деле нет ничего, что бы говорило в пользу инвестиций в Германию. Поэтому наши последние инвестиции в основном были сделаны за рубежом», — сказал Кезер, которого цитирует «Bild».
Siemens — одна из крупнейших немецких компаний с около 320 000 сотрудников и оборотом в 77,8 млрд евро.
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