Государственный и гарантированный госдолг Украины стал дешевле более чем на 20%

По состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6409 млрд грн, или $155,7 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Государственный и гарантированный государством внешний долг — 4613 млрд грн (72% общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $112,1 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1796 млрд грн (28%) или $43,6 млрд.

Рост долга

В целом в течение 3 квартала 2024 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос в гривневом эквиваленте на 241 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на $3,5 млрд в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров, в частности от ЕС в пределах финансового инструмента Ukraine Facility.

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В то же время государственный и гарантированный государством долг Украины становится дешевле и более долгосрочным. С начала 2024 года на 30 сентября средневзвешенная его стоимость сократилась на 21,8% — с 6,24 до 4,88 процента. Средняя срочность государственного долга составляет более 11 лет.

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств — 58%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке составляют 27%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке — 12%, а ссуды, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений — 3%.

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга доля евро — 36%, гривны — 25%, дол. США — 24%, СДР — 11%, а в других валютах, в том числе в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах — 4%.