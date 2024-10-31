Нацбанк улучшил прогноз внешней финансовой помощи на 2024-2026 годы

Международная поддержка Украины будет оставаться существенной. Учитывая ожидаемые поступления, Национальный банк Украины улучшил предположение о внешней финансовой помощи на 2024−2026 годы. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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Ожидается, что в этом году общая сумма международного финансирования составит $41,5 млрд, а в следующем — $38,4 млрд.

«Сохранение внешней поддержки вместе с достаточным объемом внутренних рыночных привлечений позволят правительству и дальше покрывать значительный дефицит бюджета без обращения к эмиссионному финансированию», — отметил Пышный.

Со своей стороны, НБУ сможет поддерживать надлежащий уровень международных резервов для сохранения устойчивости валютного рынка. Их прогнозные объемы были пересмотрены в сторону повышения по сравнению с июльскими оценками — до $43,6 млрд и $41 млрд по итогам 2024 и 2025 годов соответственно.

Финансовая помощь

В октябре МВФ выделил Украине очередной транш в размере $1,1 млрд по результатам пятого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF). Около $300 млн. льготного финансирования поступило от Канады.

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До конца года ожидается поступление более $15 млрд, из которых $4,8 млрд — по программе SPUR со Всемирным банком при поддержке финансирования со стороны США. Кроме того, достигнут значительный прогресс в подтверждении будущих объемов помощи.

Глава НБУ также отметил, что международные партнеры существенно приблизились к предоставлению Украине безвозвратного займа, обеспеченного доходами от обездвиженных российских активов, объемом до $50 млрд в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans.