НБУ обещает компенсировать структурный дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания

Используя режим управляемой гибкости курса, НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе и сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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Прогноз по курсу

«Курс будет умеренно колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий, что и дальше будет усиливать адаптивность валютного рынка и экономики. Динамика курса будет согласовываться с задачами НБУ по сохранению под контролем инфляционных ожиданий, замедлению инфляции в следующем году и ее возвращению к цели 5% на горизонте политики», — отметил Пышный.