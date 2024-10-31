По данным Госстата, с января по август в Украину было импортировано 215,6 тыс. легковых авто (подержанных и новых). Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая таможенная стоимость этих авто составила $2,933 млрд, что на 19% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.
За 8 месяцев в Украину ввезли легковые авто почти на $3 млрд. Больше всего — из Германии
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Откуда завозили авто
Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено почти 42,5 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
Топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей
- Германия — 42468 ед. (-5%);
- США — 34590 ед. (+63%);
- Китай — 25604 ед. (+102%);
- Япония — 21934 ед. (+14%);
- Корея — 11159 ед. (+63%);
- Франция — 10741 ед. (-36%);
- Словакия — 9651 ед. (+52%);
- Мексика — 9391 ед. (+77%);
- Чехия — 9117 ед. (-21%);
- Великобритания — 9070 ед. (-8%).
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Источник: Минфин
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