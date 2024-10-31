За 8 месяцев в Украину ввезли легковые авто почти на $3 млрд. Больше всего — из Германии

По данным Госстата, с января по август в Украину было импортировано 215,6 тыс. легковых авто (подержанных и новых). Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая таможенная стоимость этих авто составила $2,933 млрд, что на 19% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.