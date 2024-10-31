В госбюджет поступило 2,5 миллиарда гривен от приватизации гостиницы «Украина»

Победитель аукциона по приватизации гостиницы «Украина», который предложил оплатить 2,51 миллиарда гривен, перечислил средства в государственный бюджет. С учетом налога на добавленную стоимость покупатель заплатил более 3 млрд грн, сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

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История продажи отеля

Победителем аукциона по приватизации гостиницы «Украина» 18 сентября стало ООО «Ола Файн» бизнесмена Максима Криппы с финальным предложением в 2,51 млрд грн.

В общей сложности за гостиницу боролись трое участников. Другие претенденты предложили гораздо меньше: ООО «Житомирский мебельный комбинат» Вадима Григорьева — 1,46 млрд грн, а ООО «Аларит-Пром» Сергея Сподина — 1,16 млрд грн.

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Что известно о новом владельце гостиницы

Максим Криппа до последнего времени был малоизвестным бизнесменом, основателем десятка компаний занимающихся торговлей, рекламой и производством программного обеспечения. В начале 2022 г. он стал официальным владельцем украинской киберспортивной команды NAVI.

А в прошлом году его компания «Ола Файн» приобрела столичный торгово-офисный комплекс «Парус».

Кроме того, в доме Криппы в Броварах зарегистрирована компания «Смартленд», которая в 2020 году за более 1 млрд грн приобрела гостиницу «Днепр» в центре Киева. Однако тогда о покупке гостиницы публично заявлял основатель NAVI Александр Кохановский, он не называл своих партнеров по этому соглашению. Впоследствии оказалось, что для покупки гостиницы «Смартленд» взял кредиты в украинских банках.