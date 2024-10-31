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31 октября 2024, 10:40 Читати українською

Meta Марка Цукерберга увеличила квартальную выручку до рекорда

Meta Platforms Марка Цукерберга в третьем квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 35%, а выручку — на 19%, до рекорда. Оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Meta Platforms Марка Цукерберга в третьем квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 35%, а выручку — на 19%, до рекорда.
Фото: depositphotos

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Прибыль компании

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $15,69 млрд против $11,58 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $6,03 с $4,39 при среднем прогнозе опрошенных FactSet аналитиков на уровне $5,22 на акцию.

Квартальная выручка Meta повысилась до $40,59 млрд с $34,15 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $40,21 млрд. На долю рекламных доходов пришлось более 98% выручки.

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Количество просмотров рекламных сообщений в приложениях Meta выросло на 7%, средние расценки на рекламу — на 11%.

Среднее число ежедневно активных пользователей (daily active people, DAP) в сервисах компании (Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp) на конец сентября составило 3,29 млрд, что на 5% выше показателя годом ранее. Аналитики в среднем ожидали, что DAP составит 3,31 млрд.

По прогнозу Meta, в четвертом квартале ее выручка достигнет $45−48 млрд (консенсус-прогноз рынка — $46,2 млрд).

Главный исполнительный директор компании Марк Цукерберг заявил, что Meta планирует активно инвестировать в создание ИИ-инфраструктуры. Компания повысила прогноз минимальных капиталовложений на 2024 год до $38 млрд с $37 млрд. Верхняя граница прогноза сохраняется на уровне $40 млрд. В минувшем квартале капиталовложения Meta составили $9,2 млрд.

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В третьем квартале компания выкупила собственные акции на сумму $8,86 млрд и выплатила $1,26 млрд в виде дивидендов.

Бумаги Meta подешевели на 3,1% на дополнительных торгах в среду после публикации отчетности. С начала 2024 года их стоимость выросла на 67,2%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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