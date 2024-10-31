Курс на 31 октября: НБУ повысил гривну на 10 копеек

Национальный банк Украины установил на 31 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,279 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 10 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 31 октября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,63 грн (на 30 октября курс был установлен на уровне 44,60 грн). Европейская валюта подорожала на 3 копейки.

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