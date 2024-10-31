Национальный банк Украины установил на 31 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,279 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 10 копеек.
Курс на 31 октября: НБУ повысил гривну на 10 копеек
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
Нацбанк на 31 октября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,63 грн (на 30 октября курс был установлен на уровне 44,60 грн). Европейская валюта подорожала на 3 копейки.
Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1
А то каждый раз придумываете
разные речевые обороты, лишь
бы сбить с толку читателей…