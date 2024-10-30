Курс на 30 октября: НБУ понизил гривну на пять копеек

Национальный банк Украины установил на 30 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,3798 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 5 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 30 октября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,60 грн (на 29 октября курс был установлен на уровне 44,69 грн). Европейская валюта подешевела на 9 копеек.

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