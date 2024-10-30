Национальный банк Украины установил на 30 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,3798 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 5 копеек.
Курс на 30 октября: НБУ понизил гривну на пять копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 30 октября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,60 грн (на 29 октября курс был установлен на уровне 44,69 грн). Европейская валюта подешевела на 9 копеек.
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Источник: Минфин
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