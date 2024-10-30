Индийские банки опасаются содействовать торговле с российскими компаниями из-за угрозы вторичных санкций США. Об этом рассказал российский посол в Индии Денис Алипов, сообщает Bloomberg.
Индийские банки опасаются торговли с рф из-за санкций США
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По его словам, банки, имеющие контакты с США, озабочены вторичными санкциями.
«Для россии, Китая, Индии, Южной Африки и других стран БРИКС и большинства мира важно иметь равные возможности высказываться по вопросам глобальной экономики», — заявил Алипов.
США и их союзники ввели санкции против россии после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Индия не поддерживает односторонние меры, но отдельные компании могут быть запрещены для ведения бизнеса в США в случае нарушения санкций.
Комментарии посла появились на фоне подготовки старших министров обеих стран к встрече в ноябре для обсуждения отношений и мер по увеличению торговли.
«Мы надеемся, что понимание среди индийского банковского сообщества будет расти», — отметил Алипов.
Балансирование между рф и США
Премьер-министр Индии Нарендра Моди пытается балансировать отношения между россией и США. Индия покупает дешевую нефть у Москвы, одновременно стремясь привлечь инвестиции и новейшие технологии из Вашингтона.
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Двусторонняя торговля между Индией и россией достигла пика в финансовом году, который закончился в марте 2024 года, составив $65,7 млрд, преимущественно благодаря покупке Индией дешевой нефти.
Экспорт Индии составил $4,26 млрд, согласно правительственным данным. Такой дисбаланс повысил необходимость поиска путей увеличения торговли между двумя странами.
Комментарии - 1
В частности, мера затронет ЦБ, а также Сбербанк, ВТБ и Росбанк, сообщает американский Минфин. Разрешение будет действовать до 30 апреля. Кроме того, Штаты вывели из-под санкций Проминвестбанк.