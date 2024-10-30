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30 октября 2024, 19:10 Читати українською

Всемирный банк прогнозирует для золота новые рекорды

Всемирный банк ожидает, что средняя цена золота — популярного варианта для инвесторов, которые ищут «тихую гавань» — в текущем году побьет рекорд и превысит средний уровень цен 2023 года на 21%. Об этом говорится в докладе ВБ.

Всемирный банк ожидает, что средняя цена золота — популярного варианта для инвесторов, которые ищут «тихую гавань» — в текущем году побьет рекорд и превысит средний уровень цен 2023 года на 21%.
Фото: depositphotos

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Прогноз банка

«Золото занимает особое положение среди активов и часто повышается в цене в период геополитической и экономической неопределенности, включая конфликты. Согласно прогнозам, в течение двух ближайших лет цены на золото будут на 80% выше среднего показателя пятилетнего периода, предшествовавшего пандемии COVID-19, снижаясь лишь незначительно. Как ожидается, цены на промышленные металлы в 2025—2026 годах останутся стабильными, поскольку низкий уровень активности в китайском секторе недвижимости уравновешивается трудностями поставок и ростом спроса на некоторые металлы в связи с энергетическим переходом. Однако, если экономический рост в Китае неожиданно ускорится, это может спровоцировать волатильность на рынках металла», — говорится в докладе ВБ.

Читайте: Цена золота впервые в истории превысила $2800 за унцию. Мировой спрос побил рекорд — выше $100 млрд

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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