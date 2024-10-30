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30 октября 2024, 15:06 Читати українською

Литва выплатит новым украинским беженцам 176 евро. Кто может получить помощь

В Литве предоставят единовременные выплаты в размере 176 евро новоприбывшим военным беженцам из Украины. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Вильнюсский офис Международной организации миграции (МОМ).

В Литве предоставят единовременные выплаты в размере 176 евро новоприбывшим военным беженцам из Украины.
Фото: pixabay.com

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В МОМ заявили, что в настоящее время количество прибывших в страну украинских беженцев уменьшилось, но Литва еженедельно принимает по несколько десятков украинцев.

«Им, безусловно, нужна, прежде всего, финансовая помощь. Поэтому мы обеспечим уязвимым беженцам войны единовременные выплаты на самые необходимые расходы», — заявил глава МОМ в Литве Эйтвидас Бингялис.

Сообщается, что поддержка будет оказана гражданам Украины или третьих стран, впервые прибывшим в Литву из Украины и пересекшим внешнюю границу Европейского Союза не ранее 40 календарных дней назад.

Кто может получить выплату

Желающие получить выплату должны зарегистрироваться в Департаменте миграции для получения временного вида на жительство в Литве, кроме того, они должны соответствовать определенным критериям.

Помощь будет оказана:

  • одиноким родителям или опекунам, прибывшим с одним или несколькими детьми до 18 лет,
  • семьям с тремя и более детьми до 18 лет,
  • семьям с ребенком с инвалидностью до 18 лет (поддержка будет предоставлена детям и взрослым),
  • беременным женщинам,
  • лицам от 60 лет,
  • лицам с инвалидностью.

С начала большой войны в Литву прибыли почти 91 тысяча жителей Украины.

Напомним

Минфин писал, что Литва выделит Украине 10 млн евро на закупку ракет-дронов «Паляныця».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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