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30 октября 2024, 14:47 Читати українською

Apple выпустила Mac mini в новом дизайне

Компания Apple продлила неделю анонсов выпуском нового компактного компьютера Mac mini с чипом M4. Предыдущие слухи подтвердились — минималистичный Mac стал еще меньше и теперь по размеру его можно сравнить с Apple TV. Об этом сообщает пресс-служба Apple.

Компания Apple продлила неделю анонсов выпуском нового компактного компьютера Mac mini с чипом M4.
Фото: Apple

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Размеры и интерфейсы

Mac mini имеет длину и ширину всего 5 дюймов (127 мм), высоту — 50 мм, вес — 670 или 730 г.

Несмотря на компактные размеры, устройство имеет все необходимые интерфейсы:

  • на передней панели есть два порта USB-C и 3,5-мм аудиоразъем;
  • сзади доступны Ethernet, HDMI и три порта USB-C/Thunderbolt.

Портов USB-A больше нет. Предшественник имел только два порта Thunderbolt 4 и два порта USB-A. С M4 вы получаете всего пять портов — вы теряете USB-A, но получаете дополнительный порт Thunderbolt.

Стоит отметить, что скорость портов Thunderbolt будет отличаться в зависимости от выбранного процессора M4. Обычный чип M4 предлагает Thunderbolt 4, тогда как M4 Pro обеспечивает высокую пропускную способность Thunderbolt 5.

10-гигабитный Ethernet остается опциональным обновлением для тех, кому это необходимо.

Характеристики

Новый Mac Mini M4 впервые поддерживает трассировку лучей и в базовой версии имеет 16 ГБ оперативной памяти. Вместе с тем он предлагается в двух версиях, отличающихся процессором.

Базовая версия с чипом M4 имеет 10 вычислительных ядер, 10 ядер GPU, до 32 ГБ оперативной памяти. В то же время система на базе процессора M4 Pro обеспечивает более высокую производительность благодаря 12 или 14 ядрам CPU, 16 или 20 ядрам GPU и до 64 ГБ оперативной памяти. Хранилище достигает 8 ТБ.

Mac mini с M4 может поддерживать до двух дисплеев 6K и одного дисплея 5K, а с M4 Pro он может поддерживать до трех дисплеев 6K с частотой 60 Гц с общим количеством более 60 миллионов пикселей.

Сравнение с M1

По сравнению с Mac mini с M1, Mac mini с M4:

  • Выполнение вычислений в электронной таблице до 1,7 раза быстрее в Microsoft Excel.
  • Транскрибирует с помощью искусственного интеллекта на устройстве, превращающем язык в текст до 2 раз быстрее в MacWhisper.
  • Объединяет панорамные изображения в 4,9 раза быстрее в Adobe Lightroom Classic.

Apple Intelligence

Apple также включила в Mac mini новый персональный интеллектуальный помощник — Apple Intelligence, расширяющий возможности пользователей для взаимодействия с системой, сохраняя конфиденциальность данных.

На Mac mini установлена новая macOS Sequoia, которая включает такие функции, как iPhone Mirroring, позволяющая пользователям беспроводно взаимодействовать со своим iPhone, его приложениями и уведомлениями непосредственно со своего Mac.

Отмечается, что Mac mini также является первым Mac с нулевым уровнем углеродных выбросов, что соответствует стремлению Apple к устойчивому развитию. Более 50% материалов устройства — переработаны, включая алюминий корпуса и элементы на платах.

Цена

Стоимость базовой модели с чипом M4 начинается от $599, а более мощная модель M4 Pro — от $1 399. А если выбрать самую мощную версию процессора, по максимуму памяти и 10-гигабитный Ethernet, то цена будет $4 699.

Предзаказать новый Mac mini можно уже сейчас, а в магазинах он появится 8 ноября.

Напомним

«Минфин» писал, что Apple представила iMac с процессором M4 и поддержкой Apple Intelligence.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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