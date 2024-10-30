Самая тяжелая зима за последние три года: Укрэнерго готовит три сценария прохождения

Ближайшая зима будет одной из самых трудных за предыдущие три года. Укрэнерго проводит подготовку к нескольким возможным сценариям прохождения зимы 2024−2025 годов. Об этом в интервью Суспильному сообщил временно исполняющий обязанности главы Укрэнерго Алексей Брехт.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Три сценария Укрэнерго

«Три варианта, которые, в том числе учитывают самый плохой сценарий — продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации и так далее», — отметил он.

По его словам, весной из-за вражеских обстрелов Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности, равную летнему потреблению электроэнергии Нидерландами, или ночному потреблению электроэнергии Украиной летом. Укрэнерго планирует восстановить эти мощности.

Читайте: ЕС увеличил лимит импорта электроэнергии для Украины

Худший сценарий прохождения рассматриваемой зимы — продолжение массированных атак россии по объектам генерации.

«При условии этого сценария при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов», — подчеркнул Брехт.