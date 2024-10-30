Украина и россия ведут переговоры о прекращении ударов по энергообъектам — Financial Times

Украина и рф ведут предварительные переговоры по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Об этом сообщает Financial Times.

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Киев хочет возобновить переговоры с рф при посредничестве Катара, которые в августе были близки к соглашению, но сорвались после вторжения Украины в Курскую область, сообщили источники издания, среди которых чиновники.

«Сейчас идут переговоры по энергетическим объектам», — сказал дипломат, информированный о переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский в этом месяце заявил, что соглашение о защите энергетических объектов может свидетельствовать о готовности россии к более широким мирным переговорам.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Москва и Киев в последние недели уже уменьшили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, достигнутой их разведывательными службами.

Украина и россия ранее согласились, что прекращение атак на электросеть Украины и мощности рф по переработке нефти есть в их взаимных интересах.

Однако российский диктатор Путин вряд ли согласится на соглашение, пока российские войска не вытеснят ВСУ из Курской области, где они до сих пор контролируют около 600 квадратных километров территории. Об этом заявил бывший высокопоставленный кремлевский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

«Пока (украинцы) топчут землю в Курске, Путин будет бить по энергетической инфраструктуре Зеленского», — сказал источник.

Однако Украина планирует продолжать удары по энергетическим объектам рф, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, чтобы оказывать давление на россию для продолжения переговоров, сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

Кроме способности Киева наносить удары на большие расстояния, что позволяет поражать энергетические и военные объекты внутри россии, «у нас немного рычагов влияния, чтобы заставить россиян вести переговоры», добавил он.

Вторжение в Курскую область привело к тому, что Москва отказалась от предварительного раунда переговоров в августе, когда официальные лица начали планировать очную встречу в Дохе.

Катар начал посредничество в этих переговорах в июне после того, как Зеленский провел мирный саммит в Швейцарии, куда россию не пригласили.

Другие попытки заключить соглашение также ранее терпели неудачу. Четыре украинских чиновника сообщили Financial Times, что Киев и Москва минувшей осенью достигли «молчаливой договоренности» не атаковать энергетические объекты друг друга.

Как результат, россия зимой воздержалась от масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, проводившихся в 2022—2023 годах, по словам двух украинских чиновников и лица, осведомленного с ситуацией в Вашингтоне.

Эта договоренность должна была проложить путь к официальному соглашению, отмечают источники.

Однако в феврале и марте этого года Киев возобновил атаки беспилотниками на российские нефтяные объекты, пытаясь усилить давление на Москву после неудачной контрнаступательной операции 2023 года.

Несмотря на предупреждение Белого дома прекратить удары, Киев продолжил и Москва решила, что молчаливая договоренность была нарушена, сообщают источники.

В ответ россия усилила удары, нанося ракетные атаки по электростанциям в Украине, включая Трипольскую ТЭС в 40 км от Киева, которая была полностью уничтожена.

В рамках украинской кампании с начала 2024 года было поражено по меньшей мере 9 из 32 основных нефтеперерабатывающих заводов россии.

Сергей Вакуленко из Carnegie Russia Eurasia Center сообщил, что во время пика атак в мае было поражено 17% российских мощностей по переработке нефти, хотя большая часть из них уже восстановлена.

россия экспортирует относительно небольшое количество нефтепродуктов, а ее перерабатывающие мощности более чем вдвое превышают потребности в топливе внутри страны.

Реакция россии на атаки Киева временно погрузила большую часть Украины во тьму и сократила мощности энергогенерации на 9 ГВт — половину того, что Украине требовалось в прошлом году для прохождения зимы. Киеву пока не удалось полностью восстановить эти мощности.

На прошлой неделе Путин заявил, что россия готова рассмотреть «любые варианты мирных соглашений, основанных на реалиях на местах».

Ранее он требовал, чтобы Украина передала под полный контроль четыре прифронтовых региона, которые Москва контролирует лишь частично, а также полную отмену западных санкций. Украина считает эти условия неприемлемыми для любых потенциальных мирных переговоров.

Путин сообщил, что Турция, помогавшая в посредничестве для прекращения войны весной 2022 года, недавно предложила новые мирные инициативы, которые Украина сразу отвергла.

«Очевидно они еще не готовы. Мяч на их стороне», — сказал российский диктатор.