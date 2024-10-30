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Цена биткоина поднималась выше $73 500, в Tether назвали количество пользователей USDT: что нового на рынке
Цена биткоина поднималась выше $73 500
Вчера, 29 октября, в ужине цена первой криптовалюты в моменте поднялась до $73 544. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
На момент написания новости актив торгуется на уровне $72 200. За сутки цена биткоина выросла на 1,83%, за неделю — на $8,12.
Напомним, опционные трейдеры увеличили ставки на то, что биткоин достигнет пика в $80 000 на конец ноября вне зависимости от того, кто победит на выборах. Предполагаемая волатильность в день выборов 5 ноября очень высока. Спот-биткоин ETF в США привлекли около $3,6 млрд чистого притока этого месяца.
В Tether назвали ориентировочное количество пользователей USDT
Генеральный директор компании Tether — эмитента стейблкоина USDT — Паоло Ардоино заявил, что количество ончейн-кошельков и использующих USDT адресов составляет более 330 млн. Об этом сообщает Incrypted.
Кроме того, есть еще несколько десятков миллионов тех, кто использует стейблкоин только на централизованных биржах. По словам Ардоино, цифра в 400 млн пользователей является консервативной.
Также он отметил, что каждый квартал пользователями USDT становятся еще 30 млн человек.
«Причина этого в том, что экономика терпит крах, и люди пытаются найти хоть что-то, что может помочь их семьям сохранить богатство и избежать этой безумной девальвации, которую они испытывают в своих местных экономиках», — отметил Ардоино.
Правительство Бутана переместило 935 BTC на Binance
Утром 29 октября Королевское правительство Бутана переместило ~935 BTC ($66,4 млн) в депозитный адрес крупнейшей криптобиржи Binance. Об этом свидетельствуют данные Arkham.
Перевод реализовано двумя частями: сначала 102,782 BTC, а примерно через час — 832,249 BTC.
До этого в последний раз власти Бутана отправляли биткоины на централизованную биржу 1 июля — на Kraken поступили 381 BTC стоимостью $24,1 млн того времени.
Причина последней сделки неизвестна, однако исторически за депозитами на CEX часто следуют продажи.
К моменту написания новости общая стоимость криптоактивов на хранении правительства Бутана превышает $900 млн.
Управлением средств занимается государственный инвестиционный фонд Druk Holding & Investments. Согласно Bitcoin Treasuries, Бутан занимает пятое место в рейтинге стран-владельцев криптоактивов.
В то время как многие страны пополняют свои запасы биткоина путем конфискованных активов, Бутан активно наращивает резервы с помощью майнинга. Для этого государство использует гидроэнергетические ресурсы.
Consensys объявила о сокращении штата на 20%
Компания Consensys — разработчик криптовалютного кошелька MetaMask — объявила о сокращении штата на 20%. Об этом заявил генеральный директор компании Джозеф Любин.
«Сложившиеся за последний год более крупные макроэкономические условия и сохраняющаяся неопределенность в сфере регулирования создали серьезные проблемы для нашей отрасли, особенно для компаний, расположенных в США», — пояснил Любин.
Он добавил, что решение об оптимизации деятельности компании было принято для того, чтобы «настроить Consensys на постоянные быстрые инновации и долгосрочную устойчивость, а также сохранить лидерство в секторе Web3».
Кроме того, CEO Consensys сказал, что уволенные сотрудники получат поддержку после ухода из компании, а именно:
- выходное пособие в зависимости от стажа работы;
- продление срока реализации опционов на акции с 12 до 36 месяцев;
- услуги по аутплейсменту. Попавшие под сокращения сотрудники получат помощь с будущим трудоустройством;
- расширенные льготы на медицинское обслуживание
Также Лубин рассказал Fortune, что увольнения коснутся около 162 из 828 сотрудников, работающих в Consensys. По его словам, под сокращение попали работники из всех подразделений.
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