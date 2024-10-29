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29 октября 2024, 15:17 Читати українською

Золото вернулось в зону рекордов перед отчетами из США

Во вторник золото торгуется вблизи рекордных максимумов, подпитываясь неопределенностью в отношении предстоящих президентских выборов в США, пишет Reuters.

Во вторник золото торгуется вблизи рекордных максимумов, подпитываясь неопределенностью в отношении предстоящих президентских выборов в США, пишет Reuters.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиТакже инвесторы находятся в режиме ожидания перед публикацией данных, которые дать свежие сигналы о траектории изменения процентной ставки ФРС.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Также инвесторы находятся в режиме ожидания перед публикацией данных, которые дать свежие сигналы о траектории изменения процентной ставки ФРС.

Спотовое золото выросло на 0,5% до $2 756 за унцию, слегка не дотягивая до рекордного максимума $2 758,37, достигнутого в прошлую среду.

Фьючерсы подорожали на 0,46%, до $2 768, укрепляясь четвертую сессию подряд.

«В преддверии предстоящих выборов в США золото может продолжить укреплять свой статус средства хеджирования от рыночной турбулентности, чему способствует охлаждение бычьего импульса USD и доходности казначейских облигаций», — сказал рыночный стратег IG Йеап Джун Ронг.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
29 октября 2024, 16:18
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Де цей «знавець» санчос, котрий толерує виключно «інвестиції» в срібло, бо на сріблі бачте можна «більше заробити»)0))

29.10.2024
золото — було день назад (28.10) — 2.741 $, сьогодні (29.10) стало — 2.767 $ за тройську унцію
срібло — було (28.10.) — 32 $, стало (29.10) — 34 $

«Потужне» зростання срібла, гоу ту зе мун, скоро буде дорожче ніж крипта, ага :)
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