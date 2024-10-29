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29 октября 2024, 19:33 Читати українською

Акции Ford падают из-за ухудшения прогноза прибыли компании

Акции Ford Motor упали на 7,3% во вторник после того, как американский автопроизводитель снизил прогноз годовой прибыли, объясняя это перебоями в снабжении и расходами на гарантии. Об этом сообщает Reuters.

Акции Ford Motor упали на 7,3% во вторник после того, как американский автопроизводитель снизил прогноз годовой прибыли, объясняя это перебоями в снабжении и расходами на гарантии.
Фото: pixabay.com

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Компания ожидает, что скорректированная прибыль к уплате процентов и налогов (EBIT) в 2024 году составит около $10 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом в диапазоне от $10 до $12 млрд.

В противоположность этому, конкурент General Motors на прошлой неделе повысил свои ожидания по прибыли.

Toyota, GM и Ford сообщили о слабом росте продаж в третьем квартале и отметили, что потребители предпочитают доступные компактные автомобили.

Автомобильная индустрия США, как ожидается, столкнется с давлением на цены до конца года, поскольку значительные операционные ошибки Stellantis в США привели к избыточным запасам, которые сейчас пытается распродать.

«Мы остаемся осторожными из-за опасений относительно дефляционного цикла цен во всей индустрии», — отметил аналитик RBC Capital Markets Том Нараян, добавив, что снижение прогноза по прибыли Ford было ожидаемым, и теперь этот прогноз является «более реалистичным».

Компания Ford предупредила об инфляционном давлении в Турции, что приведет к увеличению продаваемых в Европе расходов на грузовые фургоны Transit.

Компания также столкнулась с более высокими, чем ожидалось, расходами на гарантии в связи с отзывами автомобилей и другими ремонтными работами.

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Акции Ford снизились на 5,4% в этом году, что привело к соотношению цены к прибыли (P/E) примерно на 12, по сравнению с 5,62 у GM.

Чем выше это значение, тем больше инвесторы готовы платить за каждый доллар прибыли компании. В целом ниже значение P/E может указывать на то, что акции компании могут быть недооценены или на то, что инвесторы менее оптимистично оценивают ее будущие перспективы по сравнению с другими компаниями.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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