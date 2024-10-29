Фармацевтическая компания Shreya Life Sciences, расположенная на севере Мумбаи, стала важным звеном в цепи поставок передовых технологий в россию, в частности ШИ-чипов Nvidia. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что с апреля по август 2023 года Shreya экспортировала в россию 1111 серверов Dell PowerEdge XE9680 с чипами Nvidia H100, оптимизированными для работы с искусственным интеллектом.

Эти серверы содержат компоненты, которые запрещено поставлять в россию из-за возможности их использования в военных разработках.

Несмотря на запреты США и ЕС, поставка серверов Shreya в россию осуществляется с сентября 2022 года. Эти поставки общей стоимостью $300 млн были импортированы российскими компаниями Main Chain Ltd. и IS LLC.

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Хотя Индия является пунктом транзита, данные о торговле свидетельствуют о том, что Малайзия является страной происхождения товаров. В период с марта по август 2024 года 1407 серверов Dell PowerEdge XE9680 были импортированы из Малайзии в Индию, после чего часть из них перенаправили в россию.

Реакция Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил обеспокоенность тем, что россия продолжает получать компоненты для электронных систем разведки и ведения войны, несмотря на санкции Запада.

Эта ситуация подчеркивает проблемы в попытках западных стран ограничить доступ россии к передовым технологиям двойного назначения.