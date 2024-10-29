Суверенный фонд Саудовской Аравии сократит международные инвестиции на треть

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), активы которого достигают $930 млрд, планирует сократить свои международные инвестиции примерно на треть, завершая десятилетнюю эпоху масштабных глобальных затрат. Об этом сообщает Financial Times.

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Что известно

Подконтрольный государству PIF является частью крупного плана, начатого наследным принцем Мухаммедом бин Салманом для диверсификации экономики Саудовской Аравии и уменьшения ее зависимости от нефтяных доходов.

PIF решил уменьшить долю иностранных инвестиций с 30% до целевого диапазона 18−20%, сообщил глава фонда Ясир аль-Румайяни.

«Мы больше сосредоточимся на внутренней экономике, мы достигли и сделали так много больших вещей», — сказал Аль-Румайян. Он отметил, что международные инвесторы также изменяют свой подход, переходя от поиска финансирования от PIF к совместному инвестированию вместе с фондом.

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Отмечается, что за последнее десятилетие PIF активно расширял свои зарубежные инвестиции, в частности, вложил $45 млрд в Vision Fund SoftBank в 2016 году, $20 млрд — в инфраструктурный фонд Blackstone, приобретение английского футбольного клуба Newcastle United. Эти инвестиции были частью усилий PIF по созданию глобального присутствия.