Результаты опроса во II квартале 2024 года показали улучшение основных показателей кредитования. Финучреждения продемонстрировали рекордно высокие ожидания роста объемов кредитного портфеля с начала полномасштабного вторжения. Однако они прогнозируют и ухудшение качества кредитов. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса об условиях банковского кредитования.
Крупные банки прогнозируют ухудшение кредитного портфеля и рост валютных рисков
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Оценка качества портфеля
Отдельные крупные банки более пессимистично оценили качество портфеля домохозяйств по сравнению с портфелем бизнеса.
Во ІІІ квартале банки отметили, что умеренно выросли валютный, кредитный и операционный риски, несколько меньше процентный риск.
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В IV квартале финучреждения ожидают роста всех видов рисков, больше всего — риска ликвидности и кредитного. Только операционный риск остается неизменным.
Источник: Минфин
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