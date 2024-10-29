Крупные банки прогнозируют ухудшение кредитного портфеля и рост валютных рисков

Результаты опроса во II квартале 2024 года показали улучшение основных показателей кредитования. Финучреждения продемонстрировали рекордно высокие ожидания роста объемов кредитного портфеля с начала полномасштабного вторжения. Однако они прогнозируют и ухудшение качества кредитов . Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса об условиях банковского кредитования.

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Оценка качества портфеля

Отдельные крупные банки более пессимистично оценили качество портфеля домохозяйств по сравнению с портфелем бизнеса.

Во ІІІ квартале банки отметили, что умеренно выросли валютный, кредитный и операционный риски, несколько меньше процентный риск.

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В IV квартале финучреждения ожидают роста всех видов рисков, больше всего — риска ликвидности и кредитного. Только операционный риск остается неизменным.