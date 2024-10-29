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29 октября 2024, 14:11 Читати українською

Крупные банки прогнозируют ухудшение кредитного портфеля и рост валютных рисков

Результаты опроса во II квартале 2024 года показали улучшение основных показателей кредитования. Финучреждения продемонстрировали рекордно высокие ожидания роста объемов кредитного портфеля с начала полномасштабного вторжения. Однако они прогнозируют и ухудшение качества кредитов. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса об условиях банковского кредитования.

Результаты опроса во II квартале 2024 года показали улучшение основных показателей кредитования.
Фото: depositphotos

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Оценка качества портфеля

Отдельные крупные банки более пессимистично оценили качество портфеля домохозяйств по сравнению с портфелем бизнеса.

Во ІІІ квартале банки отметили, что умеренно выросли валютный, кредитный и операционный риски, несколько меньше процентный риск.

Читайте: Украина пообещала МВФ повысить требования к уставным капиталам банков до 5 млн евро: в зоне риска уже 10 структур

В IV квартале финучреждения ожидают роста всех видов рисков, больше всего — риска ликвидности и кредитного. Только операционный риск остается неизменным.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+10
asdf2024
asdf2024
29 октября 2024, 14:18
#
По мелким кредитам будет много не возвратов. Знакомые кто втик до ЕС и США, брали кредиты и не собираются их отдавать.
+
0
Karin77
Karin77
29 октября 2024, 14:35
#
«Нас не догонят...»😜😜😜
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